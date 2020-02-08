Водитель с сердечным приступом спровоцировал массовое ДТП

В районе автозаправочной станции на проспекте 100-летия Владивостока столкнулись сразу несколько автомашин, сообщает ИА DEITA.RU.

Происшествием заинтересовалась ГИБДД города. Сотрудники установили, что инициатором аварии стал водитель Лексус РХ. Мужчина ехал со стороны Центральной площади. Неожиданно ему стало плохо, и водитель резко съехал в сторону заправки, где столкнулся с несколькими авто, которые стояли в очереди.

Мужчина, сидевший за рулем иномарки, скончался вскоре после ДТП. Приехавшие на место аварии медики установили, что гибель произошла в результате сердечного приступа.

Пять машин оказались повреждены в результате столкновения. Одна из водителей обратилась к медикам с сотрясением мозга.

Напомним, что вчера, 7 февраля, во Владивостоке произошло сразу несколько громких ДТП. Так, в районе Молодежной перевернулся «приус», в районе Фадеева со стороны объездной трассы столкнулись грузовой автомобиль и рейсовый автобус, на трассе возле Седанке со стороны выезда из города автомобиль потерял управление и въехал в леера. Плюс в этот же день случилось несколько более мелких столкновений – несмотря на устоявшуюся погоду, день выдался слишком «аварийным».