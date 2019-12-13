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Водитель сбил девочку на пешеходном переходе
Водитель грузовика сбил 9-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает краевая ГИБДД, 48-летний житель краевого центра наехал на школьницу, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора.
Отмечается, что пострадавшую отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой. В ведомстве подчеркнули, что водительский стаж нарушителя составляет 9 лет. Медосвидетельствование установило, что шофер был трезв.
«Авария произошла днем, при свете. Сейчас обследуется участок дороги, где наехали на ребенка», - сообщает представитель ведомства.
Напомним, что ГИБДД неоднократно предупреждала приморцев о том, что важно тщательно объяснять детям возможные опасности на дороге, учить их бдительности и объяснять ПДД. И даже в случае соблюдения всех нюансов остаются определенные риски, связанные с непредсказуемым поведением водителя.
Александра Маслова