Водитель сбил девочку на пешеходном переходе

Водитель грузовика сбил 9-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает краевая ГИБДД, 48-летний житель краевого центра наехал на школьницу, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора.

Отмечается, что пострадавшую отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой. В ведомстве подчеркнули, что водительский стаж нарушителя составляет 9 лет. Медосвидетельствование установило, что шофер был трезв.

«Авария произошла днем, при свете. Сейчас обследуется участок дороги, где наехали на ребенка», - сообщает представитель ведомства.

Напомним, что ГИБДД неоднократно предупреждала приморцев о том, что важно тщательно объяснять детям возможные опасности на дороге, учить их бдительности и объяснять ПДД. И даже в случае соблюдения всех нюансов остаются определенные риски, связанные с непредсказуемым поведением водителя.

Александра Маслова