Автомобилист из Приморья неудачно заправился на АЗС, сообщает DEITA.RU. Свою грустную историю мужчина рассказал в паблике dps.control.

По словам мужчины, на минувших выходных он отправился в край и заправился на АЗС в районе поворота на Андреевку. «Название заправки не помню. Она находится на развилке между дорогой на Зарубино и поворотом на Андреевку, — делится гражданин. — Когда поехали в сторону Владивостока, машина начала трястись, загорелся «чек». В результате, автомобиль заглохл».

Автовладелец также рассказал, что ему удалось добраться до Барабаша. По дороге в населенный пункт им попались десятки таких же несчастных с заглохшими двигателями.

«В данный момент машина не исправна, требуется ремонт топливной системы. Направлена жалоба в роспотребназдор. Планирую обращаться в суд», — уверяет водитель.

Пользователи соцсетей отметили, что на указанную заправку грешат очень многие водители. Местные СМИ неоднократно отражали в своих материалах, что здесь заправляться опасно.

Екатерина Брязгунова