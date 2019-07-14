Водитель странно проехал аварийное кольцо в столице: видео
Его маневр попал на запись регистратора и удивил
пользователей соцсетей, сообщает DEITA.RU.
Житель Владивостока выложил в Сеть запись с видеорегистратора. Его машина двигалась по Университетскому проспекту на Русском острове – в сторону города. Перед ним ехала еще одна машина – универсал.
Когда оба авто подъехали к кольцу перед въездом на мост, универсал включил левый поворотник и резко свернул на противоположную часть проспекта, которая ведет в сторону ДВФУ и Ворошиловской батареи. При этом машина не проехала по кольцу, как положено. Водителю повезло, что в этот момент по кольцу никто не ехал: избежал серьезного ДТП.
Пользователи соцсетей прокомментировали странный маневр:
«А что, так можно было?»
«Может, он неместный»
«Зато с поворотником»
Елена Миронова