Его маневр попал на запись регистратора и удивил пользователей соцсетей, сообщает DEITA.RU.



Житель Владивостока выложил в Сеть запись с видеорегистратора. Его машина двигалась по Университетскому проспекту на Русском острове – в сторону города. Перед ним ехала еще одна машина – универсал.

Когда оба авто подъехали к кольцу перед въездом на мост, универсал включил левый поворотник и резко свернул на противоположную часть проспекта, которая ведет в сторону ДВФУ и Ворошиловской батареи. При этом машина не проехала по кольцу, как положено. Водителю повезло, что в этот момент по кольцу никто не ехал: избежал серьезного ДТП.

Пользователи соцсетей прокомментировали странный маневр:

«А что, так можно было?»

«Может, он неместный»

«Зато с поворотником»

Елена Миронова