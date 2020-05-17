Водитель во Владивостоке протаранил леерное ограждение

В районе 4 часов утра житель Владивостока за рулем Хонда СРВ ехал со стороны Коммунаров в направлении Окатовой. Около дома №1 на Героев Тихоокеанцев он потерял управление и наехал на леерное ограждение, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в ГИБДД города, от травм, полученных в ходе жесткого столкновения, водитель скончался в больнице.

Позже было установлено, что за 12 лет вождения мужчина ни разу не привлекался к административной ответственности.

Причины и условия аварии будут установлены после ряда необходимых экспертиз.

Напомним, накануне в посёлке Шкотово Приморского края произошло ДТП с участием бензовоза и Nissan X-trail.

Судя по кадрам, присланным очевидцами происшествия в редакцию, сила столкновения была весьма велика, т.к. повреждения у внедорожника оказались серьёзными.