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17 Февраль 2020, 14:13

Водитель во Владивостоке протаранил леерное ограждение

дтп

От полученных при столкновении повреждений мужчина скончался

В районе 4 часов утра житель Владивостока за рулем Хонда СРВ ехал со стороны Коммунаров в направлении Окатовой. Около дома №1 на Героев Тихоокеанцев он потерял управление и наехал на леерное ограждение, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в ГИБДД города, от травм, полученных в ходе жесткого столкновения, водитель скончался в больнице.

Позже было установлено, что за 12 лет вождения мужчина ни разу не привлекался к административной ответственности.

Причины и условия аварии будут установлены после ряда необходимых экспертиз.  

Напомним, накануне в посёлке Шкотово Приморского края произошло ДТП с участием бензовоза и Nissan X-trail.

Судя по кадрам, присланным очевидцами происшествия в редакцию, сила столкновения была весьма велика, т.к. повреждения у внедорожника оказались серьёзными.

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