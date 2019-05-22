Очередная пугающая история произошла в Приморье, сообщает DEITA.RU.



Приморская региональная общественная организация «ПримПоиск» опубликовала очередную жуткую историю. Водитель автобуса выставил ребенка в дождь. Маленькому мальчику, который заблудился в непогоду, никто не оказал помощь.

Все произошло в понедельник, 20 мая, в Находке. Активистка организации ехала по району города «Бетонка». Она увидела рыдающего на обочине ребенка. Мальчик был абсолютно один, без зонта в жуткий ливень. Девушка посадила его в машину и начала расспрашивать, что произошло.

Оказалось, ребенок вышел из школы на улице Пограничной, дошел до площади Совершеннолетия и сел на автобус, который должен был довезти его до района ТМТ. Но ребенок перепутал маршруты. На конечной, той самой «Бетонке», водитель автобуса высадил мальчика. Денег на проезд обратно у ребенка не оказалось, так что он шел пешком по дороге в дождь.

В «ПримПоиске» больше всего возмутились тому, что водитель автобуса даже не поинтересовался, почему мальчик один, и точно ли он приехал туда - просто выставил из автобуса. Проезжавшие мимо автомобилисты тоже бросили ребенка в беде - ни один не остановился.

«А еще мы в очередной раз хотим напомнить мамам, что деньги надо давать не впритык, и учите номера телефонов родителей наизусть, пишите на листке бумаги, положите в рюкзак или внутренний карман куртки», – добавили в «ПримПоиске».

Елена Миронова