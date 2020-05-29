Водитель вытолкнул ветерана из автобуса и порвал его удостоверение в Уссурийске

Суд Уссурийского районного суда не захотел смягчать наказание за безобразный поступок в отношении ветерана, сообщает ИА DEITA.RU.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Тогда ветеран Великой Отечественной войны предъявил водителю рейсового автобуса удостоверение, подтверждающее его право на бесплатный проезд. Но водитель реализовать законное право пенсионера не захотел.

«После того, как пенсионер предъявил удостоверение, он порвал документ и вытолкнул ветерана из автобуса», – рассказали в Уссурийской городской прокуратуре.

Мировой судья судебного участка № 65 города признал водителя виновным в повреждении официального документа, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности. За содеянное правонарушитель должен был выплатить 100 тысяч рублей штрафа, но вместо этого обжаловал решение суда. Тем не менее, в удовлетворении апелляционной жалобы подсудимого отказано.