11 Август 2019, 21:00
Водитель взорвавшейся в Москве «Теслы» рассказал, что с детьми
Источник изображения: DEITA.RU
Владелец американской машины прокомментировал страшное ДТП
со своим участием, сообщает DEITA.RU.
В воскресенье в Москве произошло страшное ДТП. Как пишет РИА Новости, на 40-м километре МКАД взорвалась «Тесла».
Как рассказал сам водитель, он двигался по левой полосе со скоротью около 100 км/ч. На левой же полосе стоял припаркованный эвакуатор. В него машина и врезалась на полной скорости.
Водитель сломал ногу, а дети, которые в этот момент были в салоне, получили ушибы. Семья выжила в страшном ДТП чудом.
Елена Миронова
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