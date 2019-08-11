Владелец американской машины прокомментировал страшное ДТП со своим участием, сообщает DEITA.RU.



В воскресенье в Москве произошло страшное ДТП. Как пишет РИА Новости, на 40-м километре МКАД взорвалась «Тесла».

Как рассказал сам водитель, он двигался по левой полосе со скоротью около 100 км/ч. На левой же полосе стоял припаркованный эвакуатор. В него машина и врезалась на полной скорости.

Водитель сломал ногу, а дети, которые в этот момент были в салоне, получили ушибы. Семья выжила в страшном ДТП чудом.

Елена Миронова