Автолюбители, решившие не оформлять страховку, не избегут наказания, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

На столичных дорогах начался эксперимент по выявлению автовладельцев, которые ездят без актуального полиса ОСАГО. Дорожные камеры Москвы начали выявлять в потоке тех, кто либо просрочил свой документ, либо вовсе его не оформлял.

На первом этапе, пока система проходит тестирование, нарушителям на домашние адреса приходят "письма счастья" с предупреждениями, однако, когда механизм будет отлажен, нерадивые водители не избегут реального наказания в виде штрафа в размере 800 рублей.

Первые рекомендации с настоятельной просьбой оформить ОСАГО уже получили порядка 5,5 тысячи нарушителей. В ГИБДД сообщили, что на данный момент проверку наличия полиса сотрудникам ведомства приходится осуществлять практически в ручную.

Дмитрий Шевченко