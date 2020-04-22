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Водителей без пропусков начнут штрафовать фоторадары автоматически
Мера вступает в силу с сегодняшнего дня
С сегодняшнего дня, 22 апреля, автолюбители, выезжающие на дорогу без пропусков, будут автоматически вычисляться по дорожным камерам, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Пока данная мера вводится только в Москве и Московской области, однако в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в стране данный опыт может быть распространён по всей России.
Таким образом, чтобы избежать штрафа, каждый водитель должен оформить на свой автомобиль электронный пропуск, дающий ему право свободно передвигаться в пределах обозначенных в документе территорий.
Отмечается, что если номер не внесён в базу данных, то нарушителя могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей. Привязать номер к пропуску необходимо не позже чем за пять часов до первой поездки.