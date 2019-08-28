МВД прокомментировало нормы установки дополнительного оборудования в салонах авто, сообщает DEITA.RU.



В Министерстве внутренних дел прокомментировали штрафы за наличие в машине антирадара. Как пишет портал Car.ru, правоохранителей смущает вовсе не тот факт, что водители будут сбрасывать скорость только перед камерами и платить меньше штрафов.

Оказалось, что установка в салоне авто антирадара может стать причиной ДТП: как правило, эти аппараты ставят у лобового стекла. А это мешает обзору. Кстати, мало кто знает, но это же правило распространяется и на видеорегистраторы и навигаторы. Если они установлены в области лобового стекла, то водителя оштрафуют на 500 рублей.

Елена Миронова