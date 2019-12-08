Водителей хотят жестко наказывать за превышение скорости

Наказание за превышение скорости хотят усилить в России, сообщает DEITA.RU. Таким образом председатель Московской городской думы Алексей Шапошников прокомментировал жесткую аварию, участниками которой стали свыше 10 автомобилей.

На своей странице в Facebook Шапошников написал, что важно внести в российские законодательные акты такие изменения, которые позволят намного жестче наказывать тех, кто ездит без водительского удостоверения, но главное — является злостным нарушителем дорожных правил в части превышения скорости движения.

Политик пояснил, что на сегодняшний день законы не позволяют комплексно штрафовать автомобилистов, которые регулярно превышают установленную скорость, а ведь это может быть смертельно опасно.

Так, владелец Audi свыше ста раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Однако все было бесполезно. В очередной раз нарушив правила, он собрал в жестком ДТП 13 автомобилей. В результате происшествия на больничной койке оказался он сам и его пассажирка.

Екатерина Брязгунова