Из-за массового появления на российских дорогах мобильных средств фото и видеофиксации нарушений выросло и количество штрафов, которые многие не оплачивают, сообщает DEITA.RU.



Госдума рассмотрит поправки, позволяющие по-новому влиять на водителей, которые не оплачивают штрафы ГИБДД. Законодатели предложили следующую меру: к запрету на выезд за границу добавить запрет на использование ряда госуслуг на одноименном портале.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова (цитируют «Известия») когда сумма долга по штрафам превысит критическую отметку, можно ограничить доступ для водителя к ряду госуслуг. Разумеется, эти ограничения не коснутся записи к врачам, но вот получить справку или другие документы до оплаты долга не получится.

Елена Миронова