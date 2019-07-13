Иностранцам в Приморье перестанут выдавать патенты на работу водителями.

С таким предложением выступило Управление по вопросам миграции полиции Приморья, сообщает DEITA.RU.

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По данным статистики, в 2018 году иностранным гражданам было выдано 18 868 патентов. Наибольшее количество - по профессиям "подсобный рабочий", "повар", "грузчик", "продавец" и "водитель автомобиля".

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УФМС поддерживают и профсоюзы, отмечая, что обеспечение рабочими местами иностранных граждан не должно происходить в ущерб занятости приморцев. По данным на июнь этого года, в Приморском центре занятости населения зарегистрировано 11 683 безработных приморцев. Из них 413 человек готовы работать водителями.

Тем временем, оперативно-профилактическое мероприятие «Такси» стартовало в столице Дальнего Востока. В течение двух дней в рамках операции «Такси» инспекторы ДПС уделят особое внимание выявлению нарушений правил дорожного движения, влияющих на аварийность. Будет уделено внимание и проверке документов граждан, в том числе документов, подтверждающих право на трудовую деятельность водителей, которые не являются гражданами России.

Дмитрий Санников