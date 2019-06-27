Новый сервис оценки заработает уже в 2021 году, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Страховщики получат дополнительную метрику для оценки стоимости страховых полисов. Ею станет стиль вождения автомобилиста. Об этом сообщили в Национальной технологической инициативе "Автонет".

С помощью нового показателя каждого водителя можно будет отнести к определённой группе риска и дать оценку его качеству вождения. Для сбора данный будут использоваться информационные системы ГИБДД, собирающие сведения о манере езды того или иного автолюбителя.

Сообщается, что сервис начнёт работать уже в 2021 году. В его работе также будет участвовать национальная система ЭРА-ГЛОНАСС.

Дмитрий Шевченко