Водителей начнут сажать за такое нарушение ПДД

Попасть из-за руля в тюрьму можно будет ещё за одно нарушение, сообщает DEITA.RU.

Представители РЖД выступили с инициативой о наказании тюремным заключением водителей, которые не соблюдают требования разметки, сигналов специальных установок, а также заградительных конструкций и выезжают на железнодорожные пути, доводя ситуации до столкновения с поездом.

С таким предложением выступил замглавы РЖД Шевкет Шайдуллин. По его словам, развитие событий в подобном ключе должно квалифицироваться органами правопорядка и ГИБДД как преступление, соответственно, и наказание должно быть для таких людей уголовным.

Как отметил специалист, такая суровая кара объясняется тем, что всего один водитель может взять на себя ответственность за жизни десяток и сотен пассажиров, которые могут находиться в поезде, не говоря уже о том, что столкновение состава с машиной может спровоцировать полномасштабную трагедию.

Дмитрий Шевченко