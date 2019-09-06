Минфин хочет распространить подоходный налог на сервис Blablacar, сообщает DEITA.RU.







Плата за перевоз человека в личном автомобиле с помощью приложения не входит в перечень тех доходов, с которых государство не имеет свой процент.





Все такие доходы прописаны в законе. В ближайшее время автомобилистов, зарабатывающих подобным образом, ждет удержание дохода в размере 30 процентов.





Замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Виталий Прогрев разъяснил ассоциации региональных пассажирских перевозок России, что эти доходы подлежат налогам. Соответствующую пояснительную записку он оформил личной подписью.





Коммерсанты в этой сфере активно маскируются под частников.





Коммерческие перевозки никак не контролируются, а расчет между людьми идет. Например, хотя бы это будет плата за потраченное топливо - сумму платы никто точно не рассчитывает, а то, что «сверху», водитель забирает себе.





Также Минфин хочет отрегулировать достоверность перевозок. Например, часто под видом легкового авто на заявку может приехать коммерческий автобус с рейса и деньги за поездку забрать себе, не уплатив никакого налога.





Правительство активно взялось за перевозчиков, которые используют приложения «Яндекс Попутка» и «Бипкар». Теперь, чтобы заработать денег, подробив случайного попутчика до места, необходимо иметь водительский стаж от 2 лет.





Минфин считает, что «дружеские перевозки» доступны лишь тем, кто имеет какой-то приличный опыт езды за рулем. В Европе для таких водителей запрещено ездить ночью и перевозить более двух человек.





Кроме того, уже ограничено максимально дпустимое количество перевозимых пассажиров. Так, за раз можно перевести не более 5 человек, и в день воспользоваться этим приложением разрешают не более двух раз.





Собственно, за исполнением данного поручения никто особо не следит, но если нарушение вскроется - водителя ждет штраф.





Василий Кучин