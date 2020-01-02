Водителей освободили от полиса ОСАГО

Со второго января 2020 года правительство России официально освободили автолюбителей от обязательства по ношению с собой распечатанного полиса ОСАГО, сообщает DEITA.RU.

Новые ПДД гласят, что все водители, оформившие автостраховку онлайн, могут предоставить для проверки инспектору ГИБДД документ как бумажном, так и в электронном виде. Например, россияне могут сделать скриншот или фотографию электронного полиса, чтобы показать его на любом своем гаджете – планшете или мобильном телефоне. Далее полученные данные проверяются инспекторами в специальной базе.

Таким образом постановление правительство разрешило долгий спор между водителями и полицейскими по поводу ношения в папке с другими автомобильными документами бумажного ОСАГО, даже если последний был оформлен онлайн по новым правилам.

Екатерина Цой