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6 Декабрь 2019, 18:15

Водителей освободили от полиса ОСАГО

осаго

Со второго января 2020 года правительство России официально освободили автолюбителей от обязательства по ношению с собой распечатанного полиса ОСАГО, сообщает DEITA.RU.

Новые ПДД гласят, что все водители, оформившие автостраховку онлайн, могут предоставить для проверки инспектору ГИБДД документ как бумажном, так и в электронном виде. Например, россияне могут сделать скриншот или фотографию электронного полиса, чтобы показать его на любом своем гаджете – планшете или мобильном телефоне. Далее полученные данные проверяются инспекторами в специальной базе.

Таким образом постановление правительство разрешило долгий спор между водителями и полицейскими по поводу ношения в папке с другими автомобильными документами бумажного ОСАГО, даже если последний был оформлен онлайн по новым правилам.

Екатерина Цой

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