Уйти от уплаты штрафа можно будет в некоторых случаях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

В Госдуме предложили рассмотреть законопроект, предусматривающий освобождение водителей от уплаты штрафа за нарушение ПДД в определённых ситуациях.

Авторы инициативы выступили за снятие штрафа, если информация об административном правонарушении не была размещена на сайте госуслуг в личном кабинете автолюбителя в течение 10 дней со дня совершения правонарушения.

Предложение обосновано тем, что, по информации депутатов, очень часто автовладельцы получают уведомления о штрафах, которые им назначили ещё несколько лет назад.

При этом на портале госуслуг никакой информации об этом не было. Таким образом, новая поправка в КоаП позволит россиянам не только своевременно оплачивать штрафы, но и делать это со скидкой в первый месяц.

Дмитрий Шевченко