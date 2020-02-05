telegr wh call

Новости

Водителей предупредили о новой афере на дорогах

5 Февраль 2020, 03:30

Глава ГИБДД рассказал о ДТП без виновников

5 Февраль 2020, 02:30

Названы 3 продукта, которые подделывают чаще всего

5 Февраль 2020, 01:15

Хакеры научились воровать деньги из-за паники от коронавируса

5 Февраль 2020, 00:30

Путин рассмешил общественность ПООПами

4 Февраль 2020, 23:45

«Февраль...»: Медведев раскрыл тайну своего отдыха

4 Февраль 2020, 23:15

Люди Медведева возглавят «Почту России»

4 Февраль 2020, 22:45

Вместо совещания: российских чиновников отправили убирать снег

4 Февраль 2020, 22:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Водителей предупредили о новой афере на дорогах

Дорога город машины проспект Столетия Владивосток

Мошенники изобрели еще один способ заработать на доверчивых водителях

Опытный водитель предупредил россиян о новом способе развода на дорогах, сообщает ИА DEITA.RU. Мошенники на этот раз решили представляться доброжелателями.

Автор канала «Блог Водятла» в Яндекс.Дзен рассказал подписчикам о том, как чуть не попался на схему авторазвода. Мужчина написал, что вышел из магазина, сел в свою машину, которая стояла на парковке, и поехал в сторону дома. Через некоторое время ему начал сигналить автомобиль, ехавший сзади – оказалось, автор потерял колпак от колеса.

Прижавшись к обочине, он принялся благодарить второго водителя, который вернул ему запчасть. Но тот внезапно потребовал денег – якобы когда колпак отлетел, он поцарапал его кузов.

Схема развода, утверждает автор, в получении с водителя денег на месте. Жертву будут пугать камерами и лишением прав за оставление места ДТП – только чтобы получить деньги. В таком случае стоит вызвать полицию – мошенник сам сбежит.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что автомошенники стали все чаще подкидывать деньги на лобовое стекло автомобилей. Расчет на то, что водитель выйдет из салона – в этот момент машину можно угнать или обчистить.

Читайте также:

Автоподстава из 90-х вернулась на дороги

Названы пять уловок мошенников, на которые попадают даже самые внимательные

Вот этот развод ГИБДД невозможно обжаловать

Елена Миронова

Популярное

Кафе для автомобилистов загорелось в Приморье

«Один лук остался» - коронавирус забрал у приморцев овощи и фрукты

Китайские овощи возвращаются на приморские прилавки

Козлов: на субсидированные билеты выделено на 2 млрд меньше
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...