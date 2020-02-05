Водителей предупредили о новой афере на дорогах

Опытный водитель предупредил россиян о новом способе развода на дорогах, сообщает ИА DEITA.RU. Мошенники на этот раз решили представляться доброжелателями.



Автор канала «Блог Водятла» в Яндекс.Дзен рассказал подписчикам о том, как чуть не попался на схему авторазвода. Мужчина написал, что вышел из магазина, сел в свою машину, которая стояла на парковке, и поехал в сторону дома. Через некоторое время ему начал сигналить автомобиль, ехавший сзади – оказалось, автор потерял колпак от колеса.

Прижавшись к обочине, он принялся благодарить второго водителя, который вернул ему запчасть. Но тот внезапно потребовал денег – якобы когда колпак отлетел, он поцарапал его кузов.

Схема развода, утверждает автор, в получении с водителя денег на месте. Жертву будут пугать камерами и лишением прав за оставление места ДТП – только чтобы получить деньги. В таком случае стоит вызвать полицию – мошенник сам сбежит.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что автомошенники стали все чаще подкидывать деньги на лобовое стекло автомобилей. Расчет на то, что водитель выйдет из салона – в этот момент машину можно угнать или обчистить.