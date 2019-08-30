Ситуация на дорогах дальневосточной столицы объективно оставляет желать лучше в пятницу, 30 августа, сообщает DEITA.RU.

По словам местных автомобилистов, обстановка на дорогах города местами тяжелая. Так, возле девятого дома по улице Давыдова прорвало ливневку. На дороге образовалась река.

В районе стадиона Динамо автодорога полностью перекрыта. Вторая речка под путепроводом плывет. Все жители все той же Второй речки и Зари решили миновать город по объездной трассе, в результате чего выезд на трассу на Снеговой пади встал.

Образовалась пробка в районе Покровского парка. На Камской огромные лужи.

Отмечается, что есть и радостные новости. По словам автолюбителей, вода сошла с Седанки и теперь можно ехать. Еще в семь утра сообщалось, что там дорога перекрыта. В районе Смоляниново все хорошо — дорога есть.

Екатерина Брязгунова