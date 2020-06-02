Водителей с поддельными ОСАГО будут наказывать жестче

Депутаты Госдумы полагают, что усиление борьбы с мошенничеством сможет помочь снижению количества водителей без полисов ОСАГО, сообщает ИА DEITA.RU.

Алексей Изотов, член комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал, что мошенники активно промышляют в сфере автострахования. Из-за деятельности подобных аферистов часть водителей становится жертвой нечестной рекламы, а вот иные водители сами не прочь приобрести поддельный полис по сниженной цене. Именно для таких водителей депутат предлагает внедрить штраф.

Как отмечает Алексей Изотов, водитель, приобретая «незаконный» ОСАГО делает заложником ситуации в случае ДТП ещё и порядочного автовладельца, который может остаться без выплат.

При этом депутат акцентирует внимание, что штрафы будут введены не для молниеносного наказания, а больше для предупреждения, поэтому сразу выписывать штрафы не планируется.

Аналитики отмечают, что порядка 10% россиян за рулём не имеют действующего полиса ОСАГО. Повышение штрафа призвано стать шагом к решению проблемы отсутствия полисов.

Однако чуть иного мнения придерживается Андрей Крупнов, глава комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования Объединения потребителей России. Он полагает, что штраф не приблизит решение проблемы, смотреть нужно обстоятельнее и глубже, в этом может помочь, например, использование телематических устройств.

Телематика представляет собой специальное оборудование, которое запрограммировано на сбор информации об автомобиле в режиме реального времени.

Андрей Крупнов рассказал, что в одной из ранних версий закона по реформе ОСАГО было упомянуто использование телематики, однако позже норма исчезла из текста. Андрей Крупнов полагает, что использование телематических устройств позволит более индивидуально подойти к системе ОСАГО, телематика позволит оценивать уровни риска при вождении, а также предусмотреть снижение стоимости обязательного документа для водителей, демонстрирующих аккуратное вождение.