Однако власти считают, что все в порядке, сообщает DEITA.RU.



В России несколько лет назад стали появляться камеры фиксации нарушений нового образца. Это две рамки установленные на одной дороге в нескольких километрах друг от друга. При въезде в первую рамку фиксируется скорость и время, то же происходит, когда машина выезжает из этих рамок.

Система автоматически высчитывает среднюю скорость и сравнивает ее с нормативной на том участке дороги. Если выше – выписывает штраф.

Только вот в ПДД и Кодексе об административных правонарушениях нет такого понятия как средняя скорость. Значит, и штрафовать за несуществующее понятие невозможно. Пока в этой ситуации полная неразбериха, и есть шанс все исправить. Если вы получили штраф за превышение средней скорости, обжалуйте его в суде – таким образом удастся создать прецедент, и камеры властям придется убрать.

Елена Миронова