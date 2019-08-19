Любой водитель, который честно отучился в автошколе и сдал худо-бедно экзамены, знает, что понятия «средняя скорость» не существует. Тут же возникает вопрос, как же ГИБДД может штрафовать за то, чего не существует в принципе. О том, как работает система, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на канал RuDorogi.

Так называемая средняя скорость высчитывается по обычной математической формуле: расстояние умножается на время и получается скорость движения.

Для того чтобы получить время на определенном участке трассы, чаще всего это населенный пункт, устанавливаются две дорожные камеры. Первая камера фиксирует автомобиль, вторая — тоже, после чего высчитывается средняя скорость. Если она превышает допустимую — водителю прилетает письмо счастья.

Екатерина Брязгунова