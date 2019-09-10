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Водителей штрафуют за проезд по платной парковке
10 Сентябрь 2019, 17:15
Пересечение автомобилем парковочной разметки на правой стороне дороги может повлечь за собой получение штрафа. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Автовзгляд».
Десятки россиян уже получили «письма счастья» от ГИБДД за проезд по разлинованным под платные парковочные места участкам дорог, часто встречаемых возле больших офисных зданий и торговых центров.
Оказалось, наезжать, выезжать и пересекать свободные от машин нарисованные «прямоугольники» (если вы не являетесь клиентом парковки, разумеется) категорически запрещают Правила дорожного движения РФ. За прикосновение с линией 1.1 Административный кодекс предусматривает санкцию в виде пятисот рублевого штрафа.
Екатерина Цой
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