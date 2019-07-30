Законотворцы забыли внести в документ о либералицазии страхования несколько важнейших пунктов, сообщает DEITA.RU.



Поправки в закон об ОСАГО, которые призваны удешевить стоимость полиса для аккуратных и законопослушных водителей, вызывают вопросы у самих страховщиков. Так, авторы законопроекта, который должен вступить в силу уже в 2020 году забыли сделать ряд важных замечаний.

Как пишет «Российская газета», страховщикам остается непонятной сама суть нововведений. Так, предлагается делать дешевле полисы для водителей, которые аккуратно водят и не нарушают правил. И, если с последним пунктом все понятно: данные можно брать у ГИБДД, то вот с аккуратным вождением есть неточности. Чтобы определить стиль езды каждого страхователя, необходимо установить в автомобили специальные приборы – телематические устройства. Однако в законе не указано – за чей счет их будут покупать и устанавливать. Скорее всего, потратиться придется владельцам машин.

Еще одна серьезная неточность: повышающий коэффициент предусмотрен для водителей, севших за руль в состоянии алкогольно опьянения. Ни слова о наркотическом опьянении и отказе от медосвидетельствования.

Елена Миронова