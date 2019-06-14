Повышение скоростного режима коснётся федеральных дорог, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

В России собираются разрешить владельцам частных дорог поднимать предельно допустимую скорость передвижения по трассе до 130 километров в час. Для того, чтобы это стало возможным, Российский дорожный НИИ планирует внести поправки в соответствующий ГОСТ, в который будут впервые внесены подобные изменения.

Предполагается, что для осуществления повышения скорости будут соблюдены несколько условий, а именно отсутствие глубокой колеи и других возможных очагов аварийности. Также на обочинах должны появиться площадки шириной не менее 3,75 метров, которые будут отделены от дороги широкой разделительной полосой.

По информации издания, первыми опробовать готовящееся нововведение смогут автолюбители, пользующиеся трассами М-4 и М-11. Первая связывает Москву, Ростов-на-Дону и Новороссийск, а вторая — Москву и Санкт-Петербург.

Также в случае ухудшения качества дорожного покрытия или в периоды плохих погодных условий, разрешение передвигаться с такими большими скоростями будет отменяться.

При этом, некоторые эксперты отмечают, что изменённый ГОСТ, предполагающий передвижения по повышенных скоростях, нужен лишь теоретически, ведь пока большой потребности в нём не было. Существующие ограничения не допускают значений выше 110 километров в час и, по мнению специалистов, являются достаточными.

Ранее сообщалось о том, что российским дорогам ещё далеко до идеала хотя о том, что по ним скоро поедут машины с искусственным интеллектом недавно говорил сам премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Шевченко