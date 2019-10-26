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19 Август 2019, 19:45

Водителей ждёт новое наказание от ГИБДД

гибдд

Поправки в Федеральный закон вступят в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

В России приняли поправки в Федеральный закон 13. В том числе, эта поправка позволит ГИБДД по-новому наказывать водителей. Сейчас закон приняли в Госдуме и Совете Федерации. Документ осталось подписать только президенту.

Теперь полицейские и инспекторы ГИБДД, соответственно, смогут наказывать нарушителей новым способом – выносить предостережение. Это значит, что в первый раз водителя штрафовать не будут – только предупредят о незаконности действий и выдадут документ. Предостережения нельзя ослушаться – за это будет введено строгое наказание.

Елена Миронова

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