Водителей ждёт новое наказание от ГИБДД

Поправки в Федеральный закон вступят в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.



В России приняли поправки в Федеральный закон 13. В том числе, эта поправка позволит ГИБДД по-новому наказывать водителей. Сейчас закон приняли в Госдуме и Совете Федерации. Документ осталось подписать только президенту.

Теперь полицейские и инспекторы ГИБДД, соответственно, смогут наказывать нарушителей новым способом – выносить предостережение. Это значит, что в первый раз водителя штрафовать не будут – только предупредят о незаконности действий и выдадут документ. Предостережения нельзя ослушаться – за это будет введено строгое наказание.

Елена Миронова