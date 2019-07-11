Новая санкция коснётся подделки документов, сообщает DEITA.RU.

Множество российских автолюбителей уже много лет к ряду привыкли оформлять техосмотра на автомобиль без фактического прохождения установленной процедуры. Соответствующие диагностические карты выписываются коммерческими компаниями, что называется, на доверии: специалисты могут даже не видеть самого транспортного средства.

По всей видимости, власть хочет навести порядок в этой сфере и уже готовит ужесточение процедуры прохождения техосмотра, а вместе с ней и штрафы за её нарушение.

В Госдуме в первом и втором чтении уже принят законопроект, согласно которому водителей можно будет штрафовать на сумму 2000 рублей в случае выявления у них незаконно оформленной диагностической карты.

При этом, фиктивных техосмотр может стать причиной выписывания административного нарушения ежедневно до тех пор, пока автолюбитель не пройдёт процедуру как положено и не получит легальные документы.

Эксперты считают, что до 80% всех водителей в России ездят с "липовыми" диагностическими картами.

Дмитрий Шевченко