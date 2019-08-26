Конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов состоялся во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. В преддверии восьмидесятилетнего юбилея предприятия профессионалы своего дела за рулём автобуса проходили полосу препятствий на время.



Пасмурная погода не убавила пыла конкурсантов, 32 водителя со всего Приморья, разбившись на пары, организовали 16 команд. На дистанции водителей ожидали непростые задачки – необходимо было показать маневренность, неплохую скорость и ловкость вождения. Члены жюри зорко следили за прохождением этапов, отмечая результаты.

Как отмечает заместитель генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Игорь Шаромов, даже молодые водители могут показать отличные результаты. Примером тому стал водитель из Дальнегорска, занявший призовое третье место в личном первенстве.

«Уровень его профессионального мастерства показали именно временные результаты прохождения, и отсутствие штрафных баллов за прохождение этапа. На этом конкурсе собрались самые лучшие из водителей».

«Золото» и «серебро» личного первенства разделили между собой водители Владивостокского пассажирского автотранспортного подразделения – самого крупного в «Приморавтотранс». Два призовых места в командном зачёте забрали также его представители. Третье место в командном зачёте заняла команда из Уссурийского автотранспортного подразделения.

Подобные конкурсы проводятся уже третий раз – начиная с 70-летия предприятия через каждые пять лет. По замечанию Игоря Шаромова, с каждым годом уровень организации конкурса повышается – опыт даёт о себе знать.

Первого сентября в качестве юбилейных мероприятий пройдёт выставка ретро-автомобилей ПАО «Приморавтотранс» на главной площади Владивостока, куда предприятие приглашает всех желающих.

Софья Корф