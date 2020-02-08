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6 Декабрь 2019, 18:15

Водители и нянечки: названы самые популярные профессии в России

водитель

Исследования проводились как в категории соискателей, так и среди работодателей

В результате проведенного аналитическим центром «Авито Работа» исследования были отмечены самые частые запросы по профессиям в 2019 году, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Известий».

Как выяснилось, самым частым запросом по поиску работы стала профессия водителя. Так же в топ самых интересуемых профессий за 2019 год попали электрики, няни, повара, грузчики,  уборщицы, сварщики, продавцы, разнорабочие и администраторы. Исследования проводились как в категории соискателей, так и среди работодателей.

Также было отмечено, что в целом россияне стали чаще интересоваться поиском работы. Запрос на поиск вакансий возрос в среднем на 18% по сравнению с 2018 годом. Кроме того, почти на 50% возрос и интерес к работе с ежедневной оплатой труда. Подработка стала интересовать россиян на 2% больше, чем в 2018 году, а вот интерес к работе на дому, наоборот, упал на 2%.

Эксперты считают, что в связи с наблюдаемой тенденцией, работодателям необходимо пересматривать условия и критерии поиска, чтобы удовлетворить запросы соискателей.

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