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Водители и нянечки: названы самые популярные профессии в России
Исследования проводились как в категории соискателей, так и среди работодателей
В результате проведенного аналитическим центром «Авито Работа» исследования были отмечены самые частые запросы по профессиям в 2019 году, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Известий».
Как выяснилось, самым частым запросом по поиску работы стала профессия водителя. Так же в топ самых интересуемых профессий за 2019 год попали электрики, няни, повара, грузчики, уборщицы, сварщики, продавцы, разнорабочие и администраторы. Исследования проводились как в категории соискателей, так и среди работодателей.
Также было отмечено, что в целом россияне стали чаще интересоваться поиском работы. Запрос на поиск вакансий возрос в среднем на 18% по сравнению с 2018 годом. Кроме того, почти на 50% возрос и интерес к работе с ежедневной оплатой труда. Подработка стала интересовать россиян на 2% больше, чем в 2018 году, а вот интерес к работе на дому, наоборот, упал на 2%.
Эксперты считают, что в связи с наблюдаемой тенденцией, работодателям необходимо пересматривать условия и критерии поиска, чтобы удовлетворить запросы соискателей.