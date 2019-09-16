Новости
Видео: столичный житель показал опасный путепровод
16 Сентябрь 2019, 12:58
Что делать при потере автомобильных номеров
16 Сентябрь 2019, 12:45
Четырехдневная рабочая неделя вводится в России
16 Сентябрь 2019, 12:45
Водители массово перестали платить транспортный налог
16 Сентябрь 2019, 12:30
Миллиарды будущих пенсий украли у россиян
16 Сентябрь 2019, 12:15
«Компенсация 127 тысяч» — ФСС рассказал о новом обмане
16 Сентябрь 2019, 12:00
Названы регионы с самыми дорогими услугами ЖКХ
16 Сентябрь 2019, 11:45
Самолёту Sukhoi Superjet 100 найдут новое название
16 Сентябрь 2019, 11:30
Водители массово перестали платить транспортный налог
16 Сентябрь 2019, 12:30
Эксперты пытаются найти ответ, почему это происходит, сообщает DEITA.RU.
Кампания PwC заявила о том, что согласно её данным, около 30% всех автолюбителей России игнорируют уплату транспортного налога.
При этом, наблюдаются области и города, где этот показатель может доходить до 60%. Эксперты-аудиторы видят причину в таком положении дел в нескольких факторах.
Во-первых, в недоработках государственных органов, которые не всегда торопятся взыскать долги автомобилистов в случае их появления, а, во-вторых, сами водители, вероятно, могут считать, что качество дорог, по которым они ездят, не соответствует тому, чтобы за них платить.
Кроме этого, не всех может устраивать и сама система расчёта налога, которая сейчас имеет в своей основе количество лошадиных сил.
Дмитрий Шевченко