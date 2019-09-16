Водители массово перестали платить транспортный налог

Эксперты пытаются найти ответ, почему это происходит, сообщает DEITA.RU.

Кампания PwC заявила о том, что согласно её данным, около 30% всех автолюбителей России игнорируют уплату транспортного налога.

При этом, наблюдаются области и города, где этот показатель может доходить до 60%. Эксперты-аудиторы видят причину в таком положении дел в нескольких факторах.

Во-первых, в недоработках государственных органов, которые не всегда торопятся взыскать долги автомобилистов в случае их появления, а, во-вторых, сами водители, вероятно, могут считать, что качество дорог, по которым они ездят, не соответствует тому, чтобы за них платить.

Кроме этого, не всех может устраивать и сама система расчёта налога, которая сейчас имеет в своей основе количество лошадиных сил.

Дмитрий Шевченко