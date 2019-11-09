Водители массово жалуются на развод ГИБДД

Инспекторы не штрафуют за нарушение сами, но огромные штрафы водителям все же приходят, сообщает DEITA.RU.



Водители стали массово жаловаться на очередную подставу от инспекторов ГИБДД. Так, через несколько дней после остановки по требованию гаишника водители получают штраф за стоянку в неположенном месте.

Как пишет Autonews, все дело в том, что инспекторы повадились останавливать машины прямо под запрещающими знаками. При этом закон разрешает им делать и запрещает штрафовать водителей за такую остановку.

Только вот камеры автоматической фиксации нарушений таким законам не подчиняются и выписывают штрафы за неправильную парковку. А это 3 тысячи рублей для Москвы и 1500 для других городов.

Водителям советуют уточнять у инспектора, точно ли здесь он должен остановиться. Разговор надо фиксировать на видео и отправлять запись в качестве доказательства того, что водитель не по своей воле нарушил ПДД.

Елена Миронова