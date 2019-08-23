Если вы окатили из лужи пешехода, то дело может обернуться судебным разбирательством и даже серьезными материальными потерями, сообщает DEITA.RU.



Российская реальность такова, что 90% дорог во время дождя превращаются в реки. И каждый водитель хотя бы раз, да обрызгал пешехода из лужи.

Кажется, что в этом нет ничего страшного – человек покричит гадости в след и успокоится. Как оказалось, пострадаший может подать на вас в суд и получить возмещение ущерба – материального и морального. Например, из-за попавшей в телефон воды гаджет перестал работать. Надо покупать новый – а по современным ценам это не менее 20 тысяч рублей, а то и все сто. Кроме того, пешеход, которого окатили из лужи вполне мог быть в дорогом костюме от Dior или Chanel – а их мочить нельзя. Так что возмещать придется полную стоиомость.

Если в суде потерпевший сможет доказать, что вожа из лужи уничтожила не просто дорогой костюм, а подарок покойного отца, например, то платить придется еще и моральный ущерб.

Более того, желая отомстить по полной, пешеход имеет полное право вызвать на место ГИБДД. Согласно ПДД, аварией считается происшествие, которое повлекло за собой причинение материального вреда. Чем вам не ДТП. А водитель-то с места скрылся – а это уже лишение прав.

Елена Миронова