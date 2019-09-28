telegr wh call

Новости

Вот что государство задолжало пенсионерам

28 Сентябрь 2019, 08:45

Россияне назвали законы, приближающие их к нищете

28 Сентябрь 2019, 08:15

Водители могут наказывать инспекторов ГИБДД

28 Сентябрь 2019, 07:45

«Вывозит деньги» — главный пенсионный секрет раскрыт генералом

28 Сентябрь 2019, 07:15

Такие вопросы нельзя задавать ГИБДД

28 Сентябрь 2019, 06:30

Малышева сравнила запрет курения с христианством

28 Сентябрь 2019, 05:30

Вот что рассказывают россияне «горячим линиям»

28 Сентябрь 2019, 04:30

Только так нужно поступать с неадекватами на дорогах

28 Сентябрь 2019, 03:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Водители могут наказывать инспекторов ГИБДД

28 Сентябрь 2019, 07:45

ГИБДД

Названы статьи Уголовного кодекса и КоАП РФ, которых очень сильно боятся сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, это статья 19.1 Кодекса об административных нарушениях. Наказание за «самоуправство» - действия полицейского, которые выходят за рамки его должностных полномочий – с одной стороны выглядит не опасно. Всего-то штраф в пятьсот рублей. Дело обретает совершенно другой оборот, когда выясняется, что каждый факт нарушения этой статьи вносится в личное дело сотрудника ГИБДД. Одна такая пометка может поставить крест на карьерном росте блюстителя закона.  

Вторая, более страшная, санкция – статья 228 - находится в Уголовном кодексе и применяется не просто за «самоуправство», вроде вызова водителя из автомобиля для составления протокола за превышение скорости с фразой: «Пройдемте», уже серьезные нарушения должностных полномочий. Например, за нарушения прав автомобилиста, инспектор может получить штраф в размере восемьдесят тысяч рублей, а может и лишиться должности на пять лет или зарплаты на полгода. В самых вопиющих случаях превышения полномочий полицейский может отправиться за решетку на срок до четырех лет.

Екатерина Цой

Читайте также:

Типы водителей, с которыми не любит связываться ГИБДД

Нештрафуемый порог в 20 км/ч отменяет ГИБДД

Названы нарушения, которые может простить ГИБДД

Популярное

Новый закон о повышении тарифов ЖКХ внесли в Госдуме

Шашлыки отменяются: в России появится новый запрет

В ежедневном продукте нашли смертельную опасность

На девушку напали с ножом на пороге у губернатора Приморья
‡агрузка...
Загрузка...