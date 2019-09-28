Водители могут наказывать инспекторов ГИБДД

Названы статьи Уголовного кодекса и КоАП РФ, которых очень сильно боятся сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, это статья 19.1 Кодекса об административных нарушениях. Наказание за «самоуправство» - действия полицейского, которые выходят за рамки его должностных полномочий – с одной стороны выглядит не опасно. Всего-то штраф в пятьсот рублей. Дело обретает совершенно другой оборот, когда выясняется, что каждый факт нарушения этой статьи вносится в личное дело сотрудника ГИБДД. Одна такая пометка может поставить крест на карьерном росте блюстителя закона.

Вторая, более страшная, санкция – статья 228 - находится в Уголовном кодексе и применяется не просто за «самоуправство», вроде вызова водителя из автомобиля для составления протокола за превышение скорости с фразой: «Пройдемте», уже серьезные нарушения должностных полномочий. Например, за нарушения прав автомобилиста, инспектор может получить штраф в размере восемьдесят тысяч рублей, а может и лишиться должности на пять лет или зарплаты на полгода. В самых вопиющих случаях превышения полномочий полицейский может отправиться за решетку на срок до четырех лет.

Екатерина Цой