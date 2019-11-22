Водители начнут нарушать правила движения назло ГИБДД

Российские автомобилисты высказались против снижения нештрафуемого порога с 20 до 10 километров в час, сообщает DEITA.RU.

По данным исследования компании Авто. Mail.ru, в котором приняли участие свыше 16 тысяч автомобилистов, 85 процентов респондентов высказались против снижения нештрафуемой порога скорости.

Свое мнение они обосновали очень просто. Дело в том, что людям в таком случае просто-напросто придется значительно дольше добираться до места назначения. Такое мнение высказали 47 процентов граждан. Еже 24 процента водителей уверены, что люди начнут нарушать ПДД назло инспекторам ГИБДД, что повлечет наложения еще большего количества штрафов.

Стоит отметить, что только каждый десятый российский автовладелец считает, что да, данное нововведение будет весь актуальным.

Ранее прошла информация о том, что в России хотят понизить нештрафуемый порог на 10 километров в час. Он был введен в 2003 году, когда дорожные камеры еще не были совершенными и могли ошибаться.

Екатерина Брязгунова