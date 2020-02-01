Водители нашли способ не платить штрафы ГИБДД

Сотрудники ГИБДД в курсе новой схемы обмана, однако ничего поделать с этим не могут, сообщает DEITA.RU.



С нового года в России запретили регистрировать автомобили на детей до 16 лет – долгие годы водители регистрировали автомобили на детей, чтобы не платить штрафы по камерам. Теперь, когда лазейку закрыли, им пришлось искать новые пути.

И некоторые водители их нашли. Как пишет РБК, сейчас единственный выход для тех, кто не хочет оплачивать штрафы ГИБДД, иметь авто, оформленный на умершего человека. Как правило, регистрируют транспорт на пожилых родственников. Также некоторые покупают авто у стариков и не оформляют регистрацию на себя.

Адвокат Сергей Радько отметил, что ничего противозаконного в таком методе нет, да и ГИБДД не сможет ничего сделать.