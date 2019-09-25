Водители не должны выполнять требования таких гаишников

Увидеть разницу на дороге сможет не каждый, сообщает DEITA.RU.



Когда во время движения перед авто взлетает черно-белый жезл, каждый водитель на автомате останавливается и сразу готовит документы. Ведь все знают - не остановиться по требованию инспектор ГИБДД - это нарушение закона и, скорее всего, серьезный штраф и даже лишение свободы.

Однако повиноваться указанию жезла без разбора - не самое правильное решение. Например, инспекторы ВАИ (военная автоинспекция) могут остановить авто. Однако ради того, чтобы обеспечить безопасность движения военной колонны, например. Осматривать ваш авто и проверять документы они не имеют никакого права.

Но скоро ситуация может измениться: в МВД на полном серьезе обсуждают возможность внесения поправок для того, чтобы наделить инспекторов ВАИ не только правом останавливать гражданские автомобили, но и штрафовать водителей.

Елена Миронова