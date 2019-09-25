Новости
«Вот тебе и «Прогресс»: крупное предприятие сокращают после ВЭФ
25 Сентябрь 2019, 16:00
У рядовых инспекторов ГИБДД нашли миллионы на счетах
25 Сентябрь 2019, 15:48
Покинуть место ДТП можно в одном случае
25 Сентябрь 2019, 15:45
В Приморье реализуется программа «100 дворов»
25 Сентябрь 2019, 15:33
Россиянам могут запретить уезжать и работать в США
25 Сентябрь 2019, 15:30
Медведев акционирует «Почту России» и лишит финансирования
25 Сентябрь 2019, 15:15
На дальневосточную задачу Путина Минфин взял деньги у Сахалина
25 Сентябрь 2019, 15:10
Губернатор отменил платные услуги в сахалинском онкодиспансере
25 Сентябрь 2019, 15:02
Водители не должны выполнять требования таких гаишников
25 Сентябрь 2019, 13:41
Увидеть разницу на дороге сможет не каждый, сообщает DEITA.RU.
Когда во время движения перед авто взлетает черно-белый жезл, каждый водитель на автомате останавливается и сразу готовит документы. Ведь все знают - не остановиться по требованию инспектор ГИБДД - это нарушение закона и, скорее всего, серьезный штраф и даже лишение свободы.
Однако повиноваться указанию жезла без разбора - не самое правильное решение. Например, инспекторы ВАИ (военная автоинспекция) могут остановить авто. Однако ради того, чтобы обеспечить безопасность движения военной колонны, например. Осматривать ваш авто и проверять документы они не имеют никакого права.
Но скоро ситуация может измениться: в МВД на полном серьезе обсуждают возможность внесения поправок для того, чтобы наделить инспекторов ВАИ не только правом останавливать гражданские автомобили, но и штрафовать водителей.
Елена Миронова