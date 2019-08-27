Штраф за остановку в месте, где данное действие запрещено, пришел девушке, которая пропускала машину службы такси, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РГ.

Жительница Москвы собиралась повернуть во двор, однако путь ей преградило такси. Гражданка была вынуждена остановиться после знака «Остановка запрещена», чтобы попросить таксиста отъехать. Именно в этот момент камера сфотографировала «злостную нарушительницу ПДД».

Автовладелица хотела обжаловать штраф, однако в Савеловском суде решение вынесли не в пользу водителя.

В свою очередь Верховный суд напомним, что в России действует презумпция невиновности, а это значит, что любые сомнения в доказательной базе рассматриваются в пользу обвиняемого. Проще говоря, фото и видео с дорожной камеры, как и протокол инспектора — самостоятельные доказательства. Если одно из них не удовлетворяет судью — это нужно указывать в решении. Однако в Савеловском суде решили не обращать на это внимания.

В связи с этим в целом по России происходит тысяча случаев, когда водители, которые уставшие и голодные два, а то и три часа простояли в пробке, получают еще и штраф за остановку в неположенном месте. Были случаи, что штрафовали даже тех, кто остановился на красный свет светофора.

Отмечается, камеры «Фалькон», которые и штрафуют кого попало, давно вызывают недоумение со стороны законодателей. На данный момент из-за установки подобных комплексов услуга такси в центре Москвы стала практически невозможной. Если водитель остановился, чтобы подобрать пассажира, ему обязательно прилетит штраф.

Екатерина Брязгунова