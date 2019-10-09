Водители придумали, как обмануть дорожные камеры ГИБДД

Для борьбы с новшествами от ГИБДД российские автолюбители изобретают всё новые способы, сообщает DEITA.RU. На сей раз россияне протестуют против мобильных треног – радаров, которые фиксируют нарушения на дороге.

Способ наглядно иллюстрирует поговорку «Всё гениальное – просто». Для выражения своего протеста автомобилисты из Нижнего Тагила паркуются аккурат напротив радара и поднимают капот автомобиля, как отмечает портал «За рулём». Подобный способ значительно ухудшает обзор аппарату фотофиксации, делая невозможной дальнейшее наблюдение за проезжей частью.

Сами автомобилисты выражают негодование тем, что фоторадары установлены на трассах, где сложно соблюдать скоростной режим. Автолюбители из Нижнего Тагила полагают, что ГИБДД специально выбирает подобные места для радаров, чтобы использовать устройство оформления дополнительных штрафов. Более того, опытные водители уверяют, что сама камера только способствует авариям, нежели предотвращает их. Например, следуя по скоростному шоссе с определённой скоростью, водитель, завидя радар, совершает экстренное торможение, создавая тем самым аварийную обстановку.

Бунтари намерены и далее выражать свой протест, подобным образом преграждая обзор камерам ГИБДД. Акции протеста, по словам автолюбителей, будут продолжаться до тех пор, пока радары не ликвидируют из транспортной сети города.

Напомним, о пяти способах борьбы с установкой радаров от коммерсантов сообщалось ранее. Помимо безобидного метода установки картонного знака с предупреждением о радаре, российские автолюбители не пренебрегали и преступить закон в части порчи имущества – закрашивали объектив камеры краской из баллончика, пинали и на скорости сбивали треноги.

Софья Корф