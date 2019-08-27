Дорогу размывало не менее 4 раз за лето, сообщает DEITA.RU.



Водители с самого утра 27 августа жалуются на то, что проезд по временной переправе в районе Смоляниново в Приморье закрыт. Вода снова затопила конструкцию, и ГИБДД перекрыли дорогу.

По информации на 20.00 27 августа вода ушла, и машины стали пускать через переезд. Как сообщают очевидцы, пока разрешено ехать только легковушкам – водителям грузовых авто и автобусов приходится ожидать в огромной пробке.

Елена Миронова