Человечество не устает обсуждать автомобили, сравнивать их, выбирать лучшие по определенным показателям и спорить о них снова. В этот раз автоэксперты решили отобрать десять машин, водить которые – сплошное удовольствие, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, 45,5 процента голосов досталось Citroen – десятое место. Девятое – Honda, 47,5 процента голосов. Восьмое место респонденты обеспечили BMW, отдав за них 47,6 процента голосов. Седьмое – ровно пятьдесят процентов – KIA. Шестое досталось Mitsubishi: 52,5 процента опрошенных выбрали его. В пятерку лидеров пробился Volkswagen с 56,7 процента голосов, а на четвертое место попал Volvo. Ему отдали предпочтение 57,1 процента опрошенных. Третье место: Mercedes-Benz по выбору 59,3 процента голосовавших. Второе место – 59,5 процента голосов – Lexus. А бесспорным лидером с большим отрывом стал Land Rover, который предпочли 64 процента из всех, кто голосовал.

Добавим, что участвовали в опросе 1800 автолюбителей, машинам которых не больше пяти лет.

Анастасия Туркова