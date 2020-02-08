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Водители смогут обжаловать штрафы онлайн

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Граждане смогут отправлять заявления в судебную инстанцию или в ГИБДД

Депутаты Государственной Думы на профильном комитете рассмотрели законопроект, согласно которому автолюбители смогут обжаловать штрафы ГИБДД с помощью сервиса Госуслуг, сообщает ИА DEITA.RU.

Законопроект внесли в нижнюю палату парламента в осенью прошлого года. В тексте документа предлагается создать сервис (услугу), на котором автолюбители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД, зафиксированное камерой фото-и видеофиксации.

Граждане смогут отправлять заявления в судебную инстанцию или в ГИБДД. Если заявление будет отправлено через Госуслуги то ответ придет водителю в течение 3-х дней. Сейчас законопроект народные избранники рекомендуют принять в первом чтении. Документ уже был поддержан министрами РФ. В настоящее время данная услуга работает в Москве, где водитель может оспорить штраф за неоплаченную парковку. Порядка 80% подобных поступлений обжалуется мэрией Москвы. 

Предполагается, что сервис может заработать весной этого года, рассказал «Ъ» автор законопроекта. Однако смогут ли данные функции выполнить в правительстве пока неизвестно, некоторые народные избранники предполагают, что срок реализации проекта будет сдвинут.

Юристы считают, что новый закон только упростит процедуру подачи жалоб, но не самого обжалования, потому что в нем не прописан механизм, как будет участвовать водитель. А также большинство дел потребует более четкого рассмотрения заявления.

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