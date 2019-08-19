Несмотря на то, что их нет в официальной документации, нарушать эти правила не стоит, сообщает DEITA.RU.



Каждый будущий водитель в автошколе заучивает наизусть правила дорожного движения. Однако с опытом к ним добавляется еще несколько так называемых «народных ПДД» - правил, придуманных водителями для удобства и безопасности.

1. Правило трех «Д»

Это правило самое важное, которое надо усвоить каждому водителю - «дай дорогу дураку». Даже если вы двигаетесь по главной дороге, а он - по второстепенной, но тормозить явно не собирается, лучше пропустить. Так целыми останутся машины и нервы.

2. Машина должна занимать одно место на парковке

Звучит очевидно, но не для всех. Паркуйтесь так, чтобы ваше авто занимало минимум места. Даже если на стоянке нет разметки.

3. Скорость потока

Самой безопасной в городе считается скорость потока. Держитесь её, и проблем возникать не будет. Однако если эта скорость кажется вам слишком высокой, займите правый ряд и не мешайте другим. Слишком маленькая скорость также опасна в городе.

4. Осторожно - грузовик

Если позади вас едет грузовик или автобус и не соблюдает дистанцию, тормозить стоит аккуратно. Если вы резко ударите в тормоз, многотонная машина влетит в вас - тормозной путь у тяжеловесов гораздо больше, чем у легковушки.

5. Говорите спасибо

Если вас пропустили, не забудьте «поморгать» аварийкой. А если видите экипаж ГИБДД или хотите пропустить машину - моргать надо дальним светом.

Елена Миронова