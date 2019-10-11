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Водители узнали о 3 наглых разводах на заправках
По вине заправщиков пострадать может двигатель и половина
систем авто, сообщает DEITA.RU.
Заправки в России пользуются дурной славой – люди не любят их хотя бы из-за цен, которые постоянно растут. Однако автор канала «Просто Автомобили» в Яндекс.Дзен опубликовал список из 3 разводов на АЗС.
Недолив топлива
Как правило, доказать это просто невозможно – только если приехать с пустым баком и залить полный. Тогда заметить обман будет легко. Но есть и еще один способ – внимательно следить за действиями заправщика: он может делать вид, что запрвляет, хотя цифры на табло могут говорить об обратном. Стоит отказываться от услуг заправщиков и не лениться заправлять бак самим.
Без сдачи
Цены на бензин как будто всегда стоит неровно – с копейками. И операторы на кассе всегда забывают дать сдачу, если сумма в районе нескольких копеек до нескольких рублей.
Не тот дизель
Самый страшный обман – с дизелем. Как правило, его стоит ждать на небольших АЗС с маленькой проходимостью.
Дизель бывает летним и зимним. Зимний стоит дороже, но и качество у него повыше. И если на заправке зимой залить в бак летний дизель, то можно потом потратить круглую сумму на ремонт – машина может просто встать.
Елена Миронова