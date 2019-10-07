Водители в опасности: столичная улица осталась без люков

На одной из улиц Владивостока неизвестные забрали все крышки колодцев и ливневок в ночь на понедельник, 7 октября, сообщает DEITA.RU. Информация об этом прошла в мобильном приложении 2ГИС.

Местный автомобилист обратился в редакцию и заявил, что на односторонней Бородинской действительно весьма странная ситуация и люков нет. «Так вот, со всей ответственностью заявляю, что это не так. Не все. Несколько еще осталось! Но крышки действительно исчезли, люки пустые стоят», — делится впечатлениями столичный житель.

DEITA.RU призывает всех автомобилистов города быть осторожными, так как заезд колесом в открытый люк можно быть чреват серьезными затратами на ремонт авто.

Екатерина Брязгунова