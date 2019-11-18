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Водители в шоке: «дыры» в ПДД оставят без прав
Водители разобрали по полочкам и нашли правовые пустоты в ПДД, которые можно трактовать так как удобней, сообщает DEITA.RU.
По словам самих автолюбителей, в правилах дорожного движения написаны лишь общие черты, которые в основной массе должны обеспечивать безопасность на дороге. Однако есть пункты, которые невозможно однозначно растолковать.
Для примера, водителя можно сделать виноватым в выборе скоростного режима, если он не учел дорожные условия. А под дорожными условиями можно понимать яму или выбоину, которая образовалась на трассе. Под этим предлогом можно защитить дорожников, а автомобилиста обвинить в неосуществлении контроля за дорогой.
Также водители задаются вопрос, почему при опасности необходимо снижать скорость, а не объехать опасность или увеличить скорость. Поэтому если водитель действовал интуитивно и к примеру, объехал препятствие то его можно наказать за высокую скорость.
В правилах отсутствует понятие ограниченная обзорность, а соответствующие автомобильные знаки есть.
Не точность заметили в остановке на стоп-линии, так как в правилах точно не указано, как рассчитывается расстояние, некоторые автомобилисты тормозят заранее и стоят вдали от самой стоп-линии.
Еще одним неопределенным пунктом для водителей является «опасное вождение». Резкое торможение во избежание ДТП можно посчитать таким, поэтому для доказательства правоты лучше иметь несколько видеозаписей.
Иван Юрьев