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авто, автомобиль, руль

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19 Август 2019, 19:45

Водительские права будет отбирать Минздрав

водительское удостоверение, права, ву, документы, авто

Частью полномочий по отбору ранее выданных медицинских справок и удостоверений на право вождения транспортных средств, хотят наделить Минздрав, сообщает DEITA.RU.

Проект поправок о ранее выданных медсправках и водительских удостоверениях уже опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что аннулировать медсправки и права будут в случае ухудшения здоровья водителей. Планируется, что сам закон вступит в силу 1 июля 2022 года.

Медицинские учреждения могут обязать передавать в ГИБДД информацию о здоровье автомобилистов. Предполагается, что такая информация будет заноситься в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Государственные и частные медучреждения должны будут вносить данные о выданных заключениях и аннулировании справок в единую базу Минздрава. Если действие справки будет прекращено, гражданина лишат водительских прав. Сегодня лишать прав из-за проблем со здоровьем может только прокуратура после подачи специального иска в суд. Сами медсправки переведут в электронный формат с усиленной электронной подписью, при этом граждане смогут получить и бумажную версию.

Кроме того, гражданина могут направить на «внеочередное освидетельствование», если обнаружат у него заболевание, не совместимое с вождением. Гражданин, который не пройдет медосмотр в течение месяца, лишится своей медсправки. То же самое произойдет, если заболевание подтвердится.

Дмитрий Санников

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