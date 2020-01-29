Водителя автобуса на Украине уволят за сериал с русской озвучкой

Шофера междугороднего автобуса на Украине уволили за отказ выключить многосерийный фильм на русском языке, сообщает DEITA.RU.

О скандале стало известно из поста одной из активисток в социальных сетях.

Как сообщает «Российская газета», в междугороднем автобусе ехала женщина-волонтер, которой не понравилось, что в салоне показывают кино на русском языке. Она устроила скандал, потребовав у водителя выключить ленту – как выразилась женщина – «продукт агрессии».

Мужчина предложил выяснить мнение других пассажиров, большинство из которых отнеслось к проблеме равнодушно – активистку никто не поддержал, а одна из женщин даже агрессивно выразилась в сторону возмутительницы спокойствия.

После этого волонтер Черногуз вместе со спутницей вышли из автобуса – в знак протеста.

Позже активистка пожаловалась на водителя перевозчику. Представитель компании заявил, что женщинам компенсируют цену билетов, а водителя уволят. Также там добавили, что шоферам всегда выдают флешки с фильмами на украинском – для показа пассажирам во время длительных поездок.

Александра Маслова