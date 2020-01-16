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Водителям дали три совета для комфорта зимой
Зимой у водителей добавляется проблем с уходом за
автомобилем, сообщает DEITA.RU.
Передвигаться на автомобиле зимой в разы комфортнее, чем на общественном транспорте. Но и водителям приходится попотеть, чтобы очистить авто от снега и льда или вообще в него попасть. Эксперты журнала «За рулем» дали три совета, которые упростят жизнь водителям зимой.
Убрать воду с коврика
Снег, грязь и песок с реагентами – все это скапливается на ковриках в салоне автомобиля. Убрать такую жижу крайне сложно: в попытках аккуратно вынуть коврик, есть риск пролить все в салон. Чтобы избавиться от грязной воды, воспользуйтесь снегом. Скатайте снежок и проведите по коврику: вода впитается, а вам останется только вытряхнуть пыль.
Избавиться от запотевания
Насыпьте немного наполнителя для кошачьего туалета в носок. Положите его в салон. Гигроскопичность вещества будет впитывать всю влагу и не позволит окнам в авто потеть. Главное – периодически насыпать новый наполнитель.
Чтобы зеркала не замерзли
Наледь на зеркалах заднего вида – знакомая всем водителям проблема. Учитывая то, как неудобно убирать лед с такого маленького пространства, это действительно становится проблемой. Водителям рекомендуют перед тем, как оставить авто на парковке, надеть на зеркала пакеты. Не очень красиво, зато работает.
Елена Миронова